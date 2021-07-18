Гражданина Узбекистана обвинили в изнасиловании женщины на олимпийском стадионе в Токио
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Японская полиция задержала 30-летнего гражданина Узбекистана по подозрению в изнасиловании женщины на территории Национального стадиона в Токио, где пройдут церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр. Об этом сообщает агентство Kyodo.
По информации СМИ, пострадавшая имеет отношению к «проведению Игр». Подозреваемый, личность которого не раскрывается, является студентом, он работал на фирму, которая обеспечивает едой представителей СМИ на этом стадионе.
Олимпиада в Токио должна была состояться ещё летом 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса планы по проведению соревнований нарушились, и Игры были перенесены на год. Они пройдут с 23 июля по 8 августа, но иностранных болельщиков на соревнованиях не будет.
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