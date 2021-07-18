Известная спортсменка рассказала о постоянных вечеринках с алкоголем и сексом на Играх

Бывшая немецкая прыгунья в длину Сьюзен Тидтке рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются многие спортсмены во время проживания в Олимпийской деревне.
«Чиновники бессильны остановить пьяные дебоши, которые являются неотъемлемой частью каждых Игр. Любые запреты — это большое посмешище для меня, они совершенно не работают.
Секс всегда является проблемой в Олимпийской деревне. На Олимпиаде спортсмены находятся на пике своей физической формы. Когда соревнования заканчиваются, они хотят выплеснуть свою энергию.
Там проходит одна вечеринка за другой, часто в дело вступает алкоголь. Вы всегда слышали, как «веселятся» другие, иногда вы едва могли заснуть. Моим тренером был мой отец, и он был очень строг. Если кто-то хотел пойти со мной на свидание, он должен был сначала отжаться 100 раз. Мне приходилось встречаться тайно, иначе вся деревня знала бы эту историю», — приводит слова спортсменки Bild.
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