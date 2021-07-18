Морозов — об Олимпиаде в Токио: это наш лучший шанс за последние 10 лет в эстафете

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в эстафете 4×100 м вольным стилем Владимир Морозов поделился ожиданиями от выступления сборной России на Олимпиаде в Токио (Япония).

«Думаю, будет очень заметна смена поколений. У нас в том числе. Говорили, что новое поколение скоро проявит себя, и вот их момент на мировом уровне. В 2016-м мы видели много пловцов, которые заходили в призы на своей третьей-четвёртой Олимпиаде. В этот раз таких спортсменов будет меньше. Уже есть Кристоф Милак, Климент Колесников. В плавательном мире мы их знаем, а для широкой миллиардной аудитории Игр это имена новые. И в любом случае они дебютанты Олимпиады.

Мы много раз приезжали на главные соревнования с лучшим временем и в итоге оставались вторыми, третьими. Но в любом случае это наш лучший шанс за последние десять лет в эстафете 4 по 100 м кролем», — приводит слова Морозова «Р-Спорт».