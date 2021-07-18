Российские гребцы не выступят в четвёрке парной на Олимпиаде

Федерация гребного спорта России приняла решение снять команду с участия в четвёрке парной на Олимпиаде в Токио.

Напомним, что у российских гребцов Никиты Моргачёва и Павла Сорина, которые должны были поехать на летние Олимпийские игры в Токио, нашли мельдоний в крови.

«Тренерский совет ФГР глубоко проанализировал результаты тренировок двух потенциальных запасных и пришёл к выводу, что уровень их мастерства не соответствует олимпийским стандартам.



Учитывая эти и другие важные факторы, такие как невозможность должным образом провести заключительный этап подготовки спортсменов этого экипажа к Олимпиаде, высокое психоэмоциональное напряжение и давление и, как следствие, невозможность показать достойный результат на предстоящих соревнованиях, руководство Федерации с тяжёлым сердцем приняло решение о снятии экипажа с соревнований», — говорится в заявлении Федерации гребного спорта России.