Российские гребцы не выступят в четвёрке парной на Олимпиаде

Федерация гребного спорта России приняла решение снять команду с участия в четвёрке парной на Олимпиаде в Токио.
Напомним, что у российских гребцов Никиты Моргачёва и Павла Сорина, которые должны были поехать на летние Олимпийские игры в Токио, нашли мельдоний в крови.
«Тренерский совет ФГР глубоко проанализировал результаты тренировок двух потенциальных запасных и пришёл к выводу, что уровень их мастерства не соответствует олимпийским стандартам.
Учитывая эти и другие важные факторы, такие как невозможность должным образом провести заключительный этап подготовки спортсменов этого экипажа к Олимпиаде, высокое психоэмоциональное напряжение и давление и, как следствие, невозможность показать достойный результат на предстоящих соревнованиях, руководство Федерации с тяжёлым сердцем приняло решение о снятии экипажа с соревнований», — говорится в заявлении Федерации гребного спорта России.
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