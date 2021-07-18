ОКР показал номера, в которых будут жить российские спортсмены на Играх в Токио

Олимпийский комитет России провёл небольшую экскурсию по гостиничным номерам спортсменов из России, которые примут участие в Играх в Токио.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Суточный прирост новых случаев держится на отметке выше 1 тыс. человек. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей.

Олимпиада в Токио должна была состояться ещё летом 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса планы по проведению соревнований нарушились, и Игры были перенесены на год. Они пройдут с 23 июля по 8 августа, но иностранных болельщиков на соревнованиях не будет.