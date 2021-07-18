Бывший офицер КГБ: памятка ОКР напоминает советские времена, спортсменов держат на поводке

Бывший офицер КГБ Константин Гьянов рассказал, что перед поездкой на крупные международные соревнования советские спортсмены обычно собирались на «установочные лекции», которые им читало спортивное руководство, а нынешняя памятка ОКР очень напоминает ему о тех временах.

Напомним, российские спортсмены, отправляющиеся в Токио на Олимпийские Игры, получили указание не высказывать своё мнение по деликатным темам, от движения Black Lives Matter до допингового скандала в России и аннексии Крымского полуострова.

«Памятка ОКР чем-то напоминает советские времена, когда офицеры КГБ часто сопровождали спортсменов, участвующих в соревнованиях за рубежом, и держали их «на коротком поводке»», — сказал офицер.