Бывший офицер КГБ: памятка ОКР напоминает советские времена, спортсменов держат на поводке
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Бывший офицер КГБ Константин Гьянов рассказал, что перед поездкой на крупные международные соревнования советские спортсмены обычно собирались на «установочные лекции», которые им читало спортивное руководство, а нынешняя памятка ОКР очень напоминает ему о тех временах.
Напомним, российские спортсмены, отправляющиеся в Токио на Олимпийские Игры, получили указание не высказывать своё мнение по деликатным темам, от движения Black Lives Matter до допингового скандала в России и аннексии Крымского полуострова.
«Памятка ОКР чем-то напоминает советские времена, когда офицеры КГБ часто сопровождали спортсменов, участвующих в соревнованиях за рубежом, и держали их «на коротком поводке»», — сказал офицер.
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