«А если я пролью на неё воду?» Бегун из США пошутил над «антисекс-кроватью» в Токио

Серебряный призёр чемпионата мира-2019 в беге на 400 метров с барьерами, американец Рай Бенджамин пошутил над решением Международного олимпийского комитета (МОК) поставить в номера спортсменов на Олимпийских играх в Токио (Япония) «антисекс-кровати». МОК аргументировал это решение тем, что спортсмены должны избегать ненужных форм физического контакта.

«Получается, если я пролью воду на свою кровать в Токио, она сломается?!» — написал Бенджамин в своём «твиттере».

Уникальные кровати сделаны из картона и не выдерживают веса двух человек или резких движений.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.