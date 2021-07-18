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«А если я пролью на неё воду?» Бегун из США пошутил над «антисекс-кроватью» в Токио

«А если я пролью на неё воду?» Бегун из США пошутил над «антисекс-кроватью» в Токио
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Серебряный призёр чемпионата мира-2019 в беге на 400 метров с барьерами, американец Рай Бенджамин пошутил над решением Международного олимпийского комитета (МОК) поставить в номера спортсменов на Олимпийских играх в Токио (Япония) «антисекс-кровати». МОК аргументировал это решение тем, что спортсмены должны избегать ненужных форм физического контакта.

«Получается, если я пролью воду на свою кровать в Токио, она сломается?!» — написал Бенджамин в своём «твиттере».

Уникальные кровати сделаны из картона и не выдерживают веса двух человек или резких движений.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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