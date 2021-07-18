Российским гребцам предложили пройти тест на полиграфе из-за подозрений в допинге

Федерация гребного спорта России предложила нескольким спортсменам пройти проверку на полиграфе в связи с допинговым делом Никиты Моргачёва и Павла Сорина.

Напомним, что в крови российских гребцов, которые должны были поехать на летние Олимпийские игры в Токио, нашли мельдоний.

«Мы предложили спортсменам, которые здесь, в России, пройти полиграф-тестирование — все согласились. Пока проводим расследование в рамках федерации. Речь идёт о пяти спортсменах, которые в Москве. У Никиты Моргачёва 26 мая брали тест, он был чистый.

Мы занимаемся этим вопросом, а после Олимпийских игр будет предложено пройти полиграф-тестирование всем — и персоналу, который находился на том мероприятии. Да, это не доказательство: любой может отказаться, настаивать не имеем права. Но если человек чист, если не имеет ограничений, то проблем с тем, чтобы сесть и пройти его, нет», — приводит слова президента Федерации гребного спорта России Алексея Свирина ТАСС.