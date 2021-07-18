Елена Веснина – о приезде в олимпийскую деревню: пока двоякие ощущения

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась впечатлениями от прилёта в Токио (Япония) на Олимпийские игры.
«Добрались до олимпийской деревни спустя шесть часов после прилёта. Пока двоякие ощущения», — написала Веснина в «сториз» своего «инстаграма».
Ранее национальная команда, кроме первой ракетки России Даниила Медведева, находилась в Южно-Сахалинске на тренировочном сборе.
Веснина является олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро (2016 год) в парном разряде, где она выступала с Екатериной Макаровой. В Токио Веснина сыграет с Вероникой Кудерметовой, ранее теннисистки дошли до финала Уимблдона-2021.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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