Карен Хачанов — об Олимпиаде в Токио: это особенный турнир для меня и моей страны

Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от предстоящего дебютного для него выступления на Олимпийских играх в Токио (Япония). Хачанов сыграет в одиночном разряде, а также в тандеме с Андреем Рублёвым поборется за медали в паре.

«Олимпиада – это особенный турнир для меня и моей страны. Я помню, как в детстве смотрел зимнюю Олимпиаду, летнюю Олимпиаду. Мы с родными сидели перед телевизором и болели за наших. Этот образ до сих пор у меня перед глазами.

В Токио я был один раз, играл юниорский турнир, и город мне очень понравился. В профессиональной карьере я в Токио не выступал, но думаю, что турнир будет очень хорошо организован», — сказал Хачанов на YouTube-канале Международной теннисной федерации (ITF).