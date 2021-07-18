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Карен Хачанов — об Олимпиаде в Токио: это особенный турнир для меня и моей страны

Карен Хачанов — об Олимпиаде в Токио: это особенный турнир для меня и моей страны
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Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от предстоящего дебютного для него выступления на Олимпийских играх в Токио (Япония). Хачанов сыграет в одиночном разряде, а также в тандеме с Андреем Рублёвым поборется за медали в паре.

«Олимпиада – это особенный турнир для меня и моей страны. Я помню, как в детстве смотрел зимнюю Олимпиаду, летнюю Олимпиаду. Мы с родными сидели перед телевизором и болели за наших. Этот образ до сих пор у меня перед глазами.

В Токио я был один раз, играл юниорский турнир, и город мне очень понравился. В профессиональной карьере я в Токио не выступал, но думаю, что турнир будет очень хорошо организован», — сказал Хачанов на YouTube-канале Международной теннисной федерации (ITF).

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