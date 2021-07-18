Станислав Поздняков: на Олимпиаде в Токио будем собираться только по приятным случаям

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поделился первыми впечатлениями после прибытия в Токио.
«Безусловно, как и перед любыми соревнованиями, присутствует предстартовое волнение. Конечно, проведение ОИ — это большое достижение для всего спортивного сообщества. Вступив на территорию аэропорта в Токио, все наши спортсмены ощущают себя полноценными олимпийцами.
Спортсмены, которые приехали сюда, будут заниматься по своему плану. Задача сейчас в том, чтобы акклиматизироваться и начать тренировочный процесс. Что касается собраний, то мы будем собираться по приятным случаям — когда пойдут первые медали. В том числе в целях безопасности, чтобы минимизировать контакты.
Эти Игры войдут в историю, потому что они первые такие необычные. Я надеюсь, что они не будут последними, и мы достойно пройдём весь этот путь. Коронавирусные ограничения могут серьёзно повлиять на результаты. Мы понимаем, что спортсменам важно не только показать уровень своего мастерства, но и избежать проблем, связанных с коронавирусом", — сказал Поздняков в интервью «Матч ТВ».
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