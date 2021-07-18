Артур Далалоян не выступит в опорном прыжке и вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио

Валерий Алфосов, старший тренер мужской национальной команды по спортивной гимнастике, заявил, что трёхкратный чемпион мира Артур Далалоян не выступит в опорном прыжке и вольных упражнениях на Олимпийских играх в Токио (Япония) из-за травмы. В апреле 2021 года Далалоян получил повреждение ахиллова сухожилия.

«У Артура очень тяжёлая травма, он, к сожалению, не сможет выступить на опорном прыжке и вольных упражнениях. Это, конечно, большая потеря, но что поделать. С одной стороны, он очень доволен, что попал в команду, потому что, наверное, он держал в голове, что может полностью проехать мимо этой Олимпиады. С другой стороны, он понимает, что из многоборной конкуренции он выбыл.

Ребята из-за этой истории, конечно, ещё больше мобилизовались, они очень сильно поддерживают Артура. Он оторвал ахилл прямо перед чемпионатом Европы, и мы подготовили специальные майки со словами поддержки. Вся команда за него очень переживает, все понимают, что потеря серьёзная», — приводит слова Алфосова «Р-Спорт».

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