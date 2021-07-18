Глава ОКР Поздняков: рад, что мы находимся в Токио

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился первыми впечатлениями после прибытия в Токио.

«Предстартовое волнение перед крупными соревнованиями присутствует не только у действующих спортсменов, но и у руководителей. Я тоже волнуюсь, но вместе с тем очень рад, что мы находимся в Токио. Это означает, что Олимпийские игры, которых мы так долго ждали, состоятся, несмотря на все проблемы. Считаю это главным достижением и общей победой мирового спортивного сообщества», — цитирует Позднякова пресс-служба ОКР.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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