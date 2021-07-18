В Токио задержан мужчина по подозрению в изнасиловании на Олимпийском стадионе

Полиция Токио задержала мужчину по подозрению в изнасиловании женщины на Олимпийском стадионе в столице Японии. Об этом сообщило издание Marca.

Мужчине 30 лет, он гражданин Узбекистана, молодой человек входит в состав временного персонала, работающего на Олимпийском стадионе в Токио. 20-летняя женщина является ещё одним непостоянным работником спортивного мероприятия.



Предположительно, изнасилование произошло на трибунах стадиона после репетиции церемонии открытия Игр. Мужчина отрицает обвинения, утверждая, что женщина не сопротивлялась. Дело расследуется токийской полицией.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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