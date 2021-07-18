Кори Гауфф пропустит Игры в Токио из-за коронавируса

Вторая ракетка сборной США 17-летняя Кори Гауфф пропустит Олимпиаду в Токио. Спортсменка заболела коронавирусом.

«Я всегда мечтала представлять США на Олимпиаде, надеюсь, что в будущем получу много возможностей сделать это. Я желаю команде удачи и безопасных Игр», — написала Гауфф в своём «твиттере».

Кори Гауфф — победительница пяти турниров WTA, победительница одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.