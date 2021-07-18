Матыцин: CAS объективно отражает реальное положение в деле российских пловцов

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал вердикт CAS по делу пловцов Андрусенко и Кудашева.
«Министерство спорта Российской Федерации считает, что решение CAS объективно отражает реальное положение в деле российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева. Оперативно и профессионально действовали Всероссийская федерация плавания и адвокаты спортсменов. В подобных ситуациях важно системное взаимодействие с международными федерациями и грамотное, активное юридическое сопровождение. Главное, что обеспечено участие наших спортсменов на Олимпиаде в Токио, желаю им здоровья, удачи и побед», — цитирует Матыцина пресс-служба Министерства спорта.
Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.
Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
- 18 июля 2021
-
23:24
-
23:09
-
22:57
-
22:47
-
22:03
-
21:48
-
21:35
-
20:39
-
20:01
-
19:40
-
19:19
-
19:05
-
18:56
-
18:49
-
18:14
-
17:36
-
17:27
-
16:52
-
16:26
-
16:13
-
15:56
-
15:21
-
14:49
-
14:36
-
14:35
-
14:17
-
14:06
-
14:04
-
13:49
-
13:33
-
13:22
-
13:02
-
12:57
-
12:51
-
12:42