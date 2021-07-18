Матыцин: CAS объективно отражает реальное положение в деле российских пловцов

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал вердикт CAS по делу пловцов Андрусенко и Кудашева.

«Министерство спорта Российской Федерации считает, что решение CAS объективно отражает реальное положение в деле российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева. Оперативно и профессионально действовали Всероссийская федерация плавания и адвокаты спортсменов. В подобных ситуациях важно системное взаимодействие с международными федерациями и грамотное, активное юридическое сопровождение. Главное, что обеспечено участие наших спортсменов на Олимпиаде в Токио, желаю им здоровья, удачи и побед», — цитирует Матыцина пресс-служба Министерства спорта.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.