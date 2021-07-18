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Елена Исинбаева рассказала, какие правила должны соблюдать на Олимпиаде в Токио члены МОК

Елена Исинбаева рассказала, какие правила должны соблюдать на Олимпиаде в Токио члены МОК
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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала о правилах, которые ей как члену МОК необходимо соблюдать на Играх в Токио.

«Коротко о том, как здесь всё устроено в интересах безопасного проведения Олимпийских игр.

1. COVID-тест каждый день на протяжении всего периода в Токио (решение КС МОК).

2. Мягкий 14-дневный карантин для всех членов МОК. Нельзя пользоваться услугами отеля (СПА, фитнес, бассейн и т.д.), нельзя выходить в город, смотреть достопримечательности, посещать рестораны, общаться с местными жителями. Запрещено посещать Олимпийскую деревню.

3. По предварительной записи членам МОК можно посещать любые спортивные соревнования, наличие мест строго ограничено.

4. Стараться держаться на расстоянии от участников и соблюдать дистанцию 2 метра при общении с ними.

5. Обязательное использование приложения COCOA и ношение маски везде и всегда.

6. По истечении 14 дней мягкого карантина для всех членов МОК разрешается пользоваться общественным транспортом, посещать достопримечательности и рестораны в городе, посещать соревнования также по предварительной записи. Олимпийская деревня остаётся под запретом», — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».

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