ОКР показал, как российские спортсмены добирались на Олимпиаду в Токио. Видео

Олимпийский комитет России опубликовал видеосюжет о том, как российские спортсмены добирались в Токио на Олимпийские игры.
Посмотреть видео можно в «Инстаграме» ОКР.
Ранее ОКР показал номера, в которых будут жить российские спортсмены на Играх в Токио.
Олимпиада в Токио должна была состояться ещё летом 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса планы по проведению соревнований нарушились, и Игры были перенесены на год. Они пройдут с 23 июля по 8 августа, но иностранных болельщиков на соревнованиях не будет.
Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Суточный прирост новых случаев держится на отметке выше 1 тыс. человек. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей.
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