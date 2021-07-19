Вероника Андрусенко отреагировала на решение CAS допустить её на Олимпиаду в Токио

Российская пловчиха Вероника Андрусенко прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда допустить её к участию в Олимпиаде в Токио. 14 июля Андрусенко и Александр Кудашев были временно отстранены от соревнований за нарушение антидопинговых правил. 19 июля президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что апелляция спортсменов была удовлетворена, и они смогут выступить на Играх-2020.

«Когда я получила то письмо об отстранении, пребывала в недоумении — что за шутка такая, я чистый спортсмен, такого со мной и быть не может. Я не паниковала, но потом, когда уже осознала, заплакала. Пошла погуляла, сказала родным, а на следующий день уже было легче. В день, когда опубликовали эту информацию, начался беспрерывный поток писем от знакомых и незнакомых со словами поддержки, что придало сил.



Чувства двоякие. С одной стороны, я даже не понимаю, с чем меня поздравляют, я ведь ничего не сделала, соревнований не выиграла. Сергей Геннадьевич Чепик сказал: «Поздравляю не потому, что выигран суд, а потому, что твоя честь оправдана». Вот это правильно. Невиновных наказывать нельзя. В нашем мире, конечно, всякое случается, но вот здесь именно так.



Я не могу залезть к людям в голову и что-то поменять. Мне важно, что моя страна, мои близкие, знакомые, друзья поддержали меня. Это значит, что вся моя спортивная карьера идёт не зря, что мы как большая страна друг за друга горой. Девчонки из команды успокаивали, говорили, что всё будет нормально, что я поеду с ними на Олимпиаду и будем вместе стартовать. Теперь так и будет», — цитирует Андрусенко «РИА Новости».