Губерниев отреагировал на решение CAS допустить Андрусенко и Кудашева на ОИ в Токио

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил решение Спортивного арбитражного суда допустить российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева к участию в Олимпиаде в Токио. 14 июля Андрусенко и Кудашев были временно отстранены от соревнований за нарушение антидопинговых правил. 19 июля президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что апелляция спортсменов была удовлетворена и они смогут выступить на Играх-2020.

«Мне иногда кажется, что какие-то решения по российским спортсменам перед главными стартами, перед Олимпиадой, связанные с допингом или ещё что-то, — они не просто высосаны из пальца, они по принципу «вспомнила бабка, когда девкой была». Поэтому здесь я снимаю шляпу перед Всероссийской федерацией плавания.

Ребята оправданы. Нервы, конечно, потрепали. Но, собственно, на это и надежда была. Я ещё раз хочу отметить, что команда пловцов очень сильная. У нас ярчайшее поколение, может быть, самое яркое за всю историю советского и российского плавания. Задача как раз стояла, чтобы немножко заставить нервничать ребят и девчонок. Но я очень рассчитываю, что вся эта ситуация не сильно выбила из колеи пловцов, эту двойку, которая попала, — Андрусенко и Кудашева. Они могут выступать. Поэтому идём вперёд», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».