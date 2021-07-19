Губерниев отреагировал на решение CAS допустить Андрусенко и Кудашева на ОИ в Токио

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил решение Спортивного арбитражного суда допустить российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева к участию в Олимпиаде в Токио. 14 июля Андрусенко и Кудашев были временно отстранены от соревнований за нарушение антидопинговых правил. 19 июля президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что апелляция спортсменов была удовлетворена и они смогут выступить на Играх-2020.
«Мне иногда кажется, что какие-то решения по российским спортсменам перед главными стартами, перед Олимпиадой, связанные с допингом или ещё что-то, — они не просто высосаны из пальца, они по принципу «вспомнила бабка, когда девкой была». Поэтому здесь я снимаю шляпу перед Всероссийской федерацией плавания.
Ребята оправданы. Нервы, конечно, потрепали. Но, собственно, на это и надежда была. Я ещё раз хочу отметить, что команда пловцов очень сильная. У нас ярчайшее поколение, может быть, самое яркое за всю историю советского и российского плавания. Задача как раз стояла, чтобы немножко заставить нервничать ребят и девчонок. Но я очень рассчитываю, что вся эта ситуация не сильно выбила из колеи пловцов, эту двойку, которая попала, — Андрусенко и Кудашева. Они могут выступать. Поэтому идём вперёд», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
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