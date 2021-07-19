Спонсор Олимпиады в Токио отказался от рекламы на ТВ на фоне неприятия Игр населением
Поделиться
Компания Toyota, являющаяся спонсором летних Олимпийских игр в Токио, отказалась от рекламы на телевидении в ходе Игр. Об этом сообщает агентство Reuters.
Сообщается, что руководству Toyota не понравилось, что две трети населения Японии сомневаются в способности организаторов обеспечить безопасное проведение Олимпиады на фоне пандемии коронавируса.
«Это правда, что Toyota не будет посещать церемонию открытия. Решение было принято с учётом нескольких факторов, в том числе было принято во внимание отсутствие зрителей», — сказал Акио Тойода, генеральный директор Toyota.
Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится 23 июля. Игры закончатся 8 августа. Изначально они должны были состояться в 2020 году.
Комментарии
- 19 июля 2021
-
10:34
-
10:24
-
10:03
-
09:51
-
09:35
-
09:31
-
09:00
-
08:37
-
08:23
-
07:48
-
03:11
- 18 июля 2021
-
23:24
-
23:09
-
22:57
-
22:47
-
22:03
-
21:48
-
21:35
-
20:39
-
20:01
-
19:40
-
19:19
-
19:05
-
18:56
-
18:49
-
18:14
-
17:36
-
17:27
-
16:52
-
16:26
-
16:13
-
15:56
-
15:21
-
14:49
-
14:36
Партнерский контент