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Спонсор Олимпиады в Токио отказался от рекламы на ТВ на фоне неприятия Игр населением

Спонсор Олимпиады в Токио отказался от рекламы на ТВ на фоне неприятия Игр населением
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Компания Toyota, являющаяся спонсором летних Олимпийских игр в Токио, отказалась от рекламы на телевидении в ходе Игр. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что руководству Toyota не понравилось, что две трети населения Японии сомневаются в способности организаторов обеспечить безопасное проведение Олимпиады на фоне пандемии коронавируса.

«Это правда, что Toyota не будет посещать церемонию открытия. Решение было принято с учётом нескольких факторов, в том числе было принято во внимание отсутствие зрителей», — сказал Акио Тойода, генеральный директор Toyota.

Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится 23 июля. Игры закончатся 8 августа. Изначально они должны были состояться в 2020 году.

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