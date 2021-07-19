Спонсор Олимпиады в Токио отказался от рекламы на ТВ на фоне неприятия Игр населением

Компания Toyota, являющаяся спонсором летних Олимпийских игр в Токио, отказалась от рекламы на телевидении в ходе Игр. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что руководству Toyota не понравилось, что две трети населения Японии сомневаются в способности организаторов обеспечить безопасное проведение Олимпиады на фоне пандемии коронавируса.

«Это правда, что Toyota не будет посещать церемонию открытия. Решение было принято с учётом нескольких факторов, в том числе было принято во внимание отсутствие зрителей», — сказал Акио Тойода, генеральный директор Toyota.

Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится 23 июля. Игры закончатся 8 августа. Изначально они должны были состояться в 2020 году.