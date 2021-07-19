Ирландский гимнаст попрыгал на «антисекс-кровати» на Олимпиаде в Токио. Видео

Ирландский гимнаст Рис Маккленахан опубликовал в своём «твиттере» видео, в котором показано, как он тестирует на прочность так называемую антисекс-кровать в Олимпийской деревне в Токио (Япония). Ранее сообщалось, что уникальные кровати сделаны из картона и не выдерживают веса двух человек или резких движений.

«Эти кровати должны быть «антисекс». Они сделаны из картона, это правда, но говорят, что они ломаются от резких движений. Так вот, это фейк!» — рассказал спортсмен в видео.

Ранее управляющий Олимпийской деревней в Токио Такэси Китадзима заявил, что койка выдерживает вес только одного человека, поэтому на ней не следует прыгать и «праздновать». Спортсмены в шутку прозвали кровати «антисексом».