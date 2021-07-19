Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

В олимпийской сборной Чехии зафиксировали второй случай коронавируса

В олимпийской сборной Чехии зафиксировали второй случай коронавируса
Комментарии

Игрок сборной Чехии по пляжному волейболу Онджей Перушич получил положительный результат теста на коронавирус в Олимпийской деревне в Токио. Об этом сообщает издание India Today.

Это уже второй случай в олимпийской сборной Чехии. Ранее положительный тест сдал один из членов делегации.

Сообщается, что у спортсмена нет симптомов заболевания. Его изолировали, он не примет участие в церемонии открытия 23 июля.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021