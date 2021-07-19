В олимпийской сборной Чехии зафиксировали второй случай коронавируса
Поделиться
Игрок сборной Чехии по пляжному волейболу Онджей Перушич получил положительный результат теста на коронавирус в Олимпийской деревне в Токио. Об этом сообщает издание India Today.
Это уже второй случай в олимпийской сборной Чехии. Ранее положительный тест сдал один из членов делегации.
Сообщается, что у спортсмена нет симптомов заболевания. Его изолировали, он не примет участие в церемонии открытия 23 июля.
Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.
Комментарии
- 19 июля 2021
-
11:51
-
11:41
-
11:38
-
11:15
-
11:08
-
10:34
-
10:24
-
10:03
-
09:51
-
09:35
-
09:31
-
09:00
-
08:37
-
08:23
-
07:48
-
03:11
- 18 июля 2021
-
23:24
-
23:09
-
22:57
-
22:47
-
22:03
-
21:48
-
21:35
-
20:39
-
20:01
-
19:40
-
19:19
-
19:05
-
18:56
-
18:49
-
18:14
-
17:36
-
17:27
-
16:52
-
16:26
Партнерский контент