Президент ОКР Поздняков оценил решение CAS допустить Андрусенко и Кудашева на ОИ в Токио

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков оценил решение Спортивного арбитражного суда допустить российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева к участию в Олимпиаде в Токио. 14 июля Андрусенко и Кудашев были временно отстранены от соревнований за нарушение антидопинговых правил. 19 июля президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что апелляция спортсменов была удовлетворена и они смогут выступить на Играх-2020.

«Была проделана большая совместная с Всероссийской федерацией плавания работа. Мы своевременно отреагировали, контролировали процесс подачи апелляции на каждом этапе, находились в постоянном контакте с ФИНА и были практически уверены в благоприятном исходе дела.

Очень рад за Веронику и Александра, а также за то, что сборная по плаванию выступит в Токио в полном составе, в том числе в эстафетах. Ещё раз убедились, что чёткие, скоординированные действия могут обеспечить должную защиту прав атлетов даже в самые сжатые сроки», — приводит слова Позднякова пресс-служба организации.