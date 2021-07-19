Японский музыкант прекратил работу над церемонией открытия Олимпиады-2020 из-за скандала

52-летний японский музыкант Кэйго Оямада отказался от продолжения работы над церемонией открытия Олимпийских игр в Токио, сообщает Kyodo.
Причиной стало его признание о том, что много лет назад он издевался над детьми с физическими недостатками. Сегодня, 19 июля, Оямада объявил о решении покинуть команду, которая занималась подготовкой церемонии. Кэйго является автором музыки для предстоящего торжественного мероприятия.
Откровения Кэйго были опубликованы ещё в середине 1990-х годов в журнале Rockin'On Japan, но получили широкую огласку лишь недавно. В том интервью музыкант сказал, что действительно доставал своих одноклассников и «не жалел об этом». Высказывания Оямады вызвали негодование у японцев, которые призвали его покинуть команду, которая ведёт подготовку к церемонии открытия.
Объявляя о своём решении, композитор подчеркнул, что теперь глубоко сожалеет о случившемся.
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