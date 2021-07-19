Тетюхин оценил условия в Олимпийской деревне после фото Вольвича под низким потолком

Генеральный менеджер сборной России по волейболу, олимпийский чемпион 2012 года Сергей Тетюхин рассказал об условиях проживания в Олимпийской деревне. Ранее центральный блокирующий сборной России Артём Вольвич опубликовал фото из своего номера в Олимпийской деревне, волейболист ростом 213 см продемонстрировал, что упирается головой в потолок в ванной комнате.

«Всё в порядке, как и везде. Где-то получше, где то похуже, относительно нормально. Небольшие неудобства есть везде, хотя пятизвёздочным отелем там и не пахнет. Все аскетично, скромно.

Чуть некомфортно, но это не повод раздувать. Я как человек, который бывал на таких соревнованиях, имею в этом опыт. В столовой есть разные виды еды, мяса, устриц и омаров нет», — приводит слова Тетюхина ТАСС.