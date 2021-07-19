В Федерации гребного спорта России отреагировали на новость о нашествии устриц на ОИ

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин прокомментировал новость, что соревнования по гребле на летних Олимпийских играх в Токио оказались под угрозой срыва из-за нашествия устриц.
«Такой информации у меня нет, в нашей команде об этом никто не знает. Сегодня я общался с командой, с ребятами, которые сейчас находятся в Токио.
Всё проходит в штатном режиме, сегодня у наших ребят была тренировка. Если бы случилось что-то серьёзное или помешало бы соревнованиям, мы бы были в курсе», — приводит слова Свирина «Р-Спорт».
Соревнования по гребле должны пройти в Токийском заливе. Ранее сообщалось, что устрицы прикреплялись к поплавкам, расположенным на водной трассе, и чиновники заподозрили проблему, когда поплавки стали тонуть. Сеть поплавков общей протяжённостью 5,6 км либо вытаскивали на берег и ремонтировали, либо очищали от устриц на месте, используя труд водолазов. Общие затраты на устранение последствий неожиданного бедствия составили примерно $ 1,28 млн. Всего выловили 14 тонн устриц.
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