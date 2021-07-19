«Очередь — кошмар». Тренер России по гимнастике назвала недостатки Олимпийской деревни

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, с какими сложностями придётся столкнуться спортсменам, проживающим в Олимпийской деревне в Токио.

«Вообще сегодня очень сложный день, первый день, организаторы ещё мечутся, не всё у них срабатывает так, как они хотят. Комнаты в Олимпийской деревне — это квартиры, которые, как говорится, не доведены до ума. Стоит кровать, стоит тумбочка — всё. Обычно на Олимпиадах лучше не бывает. Но всё нормально, мы считаем.

Единственное, туалет совмещён с ванной, и такой санузел на шестерых человек. Можете себе представить, такая маленькая комната, и приходится всё делать по очереди. А здесь же жуткая жарища, и не один раз приходится вставать под душ. Вот это для нас страшно, даже страшнее, чем накладки с транспортом (смеётся).

Были претензии к оргкомитету, что-то напутали с транспортом, и поэтому выезд на тренировку женской сборной отложился на 40 минут, а мужской — на час. Пришлось сидеть и ждать. А в остальном всё хорошо.

Конечно, есть проблемы с забором слюны (для тестирования на коронавирус. — Прим. «Чемпионата»), но мы организовали всё, послали туда наших тренеров, они получили пробирки на все дни с номерами наших аккредитаций, поэтому нам не придётся выстаивать очередь каждое утро. Сегодня мы возвращались с тренировки, и там очередь на целый квартал, кошмар», — цитирует Родионенко «Р-Спорт».