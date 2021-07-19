Сергей Шубенков поделился ожиданиями от Олимпиады в Токио

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, россиянин Сергей Шубенков рассказал об ожиданиях от летних Олимпийских игр в Токио. В настоящее время спортсмен готовится к соревнованиям на базе в Новогорске.

«Я нахожусь в Центре олимпийской подготовки в Новогорске. Последние две недели до вылета в Токио буду тренироваться здесь. Есть все условия для тренировок, кормят хорошо, в связи с карантином никого не впускают и не выпускают — ну и ладно, здоровее будем.

Я в первый раз поеду в Токио, будет очень интересно. Говорят, там будет жарко, поэтому вещей можно брать меньше, что, конечно, плюс. Не знаю, насколько серьёзные коррективы внесены в организацию соревнований из-за коронавируса. Моя физическая форма? Думаю, что всё будет хорошо. Очень сильно жду Игры и надеюсь, что не разочарую», — приводит слова Шубенкова «Матч ТВ».