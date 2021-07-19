В Саппоро зафиксировали аномальную жару. Город примет олимпийский футбольный турнир

Метеорологическое агентство Японии зафиксировало аномально высокую температуру в городе Саппоро, где пройдёт часть олимпийских соревнований. Сегодня, 19 июля, в 14:00 по местному времени температура составила 35 градусов Цельсия. Подобный показатель местные учёные наблюдали в 2000 году.
Саппоро примет матчи олимпийского турнира по футболу у мужчин и женщин. Также в городе пройдут соревнования по спортивной ходьбе и марафонскому бегу. Футбольный турнир стартует 21 июля, его откроет матч Великобритания — Чили у женщин. По прогнозам специалистов, температура в этот день поднимется до 28 градусов Цельсия.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.
- 19 июля 2021
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