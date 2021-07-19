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Стрелок из лука Ксения Перова: кровати из картона в Олимпийской деревне очень удобные

Стрелок из лука Ксения Перова: кровати из картона в Олимпийской деревне очень удобные
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в стрельбе из лука Ксения Перова рассказала об условиях проживания российских спортсменов в Олимпийской деревне в Токио.

«В целом всё отлично, просто замечательно. Кровати из картона — это действительно так, но они на самом деле очень удобные. Очень понравились одеяла с логотипом Олимпиады, просторный балкон с видом на океан, ну и, главное, кондиционеры в каждой комнате, это вообще топ! Вообще всё, что мы видели, это очень здорово. В столовую идём под аллеей флагов, это очень поднимает настрой перед соревнованиями», — приводит слова Перовой ТАСС.

Ксения Перова — серебряный призёр командного первенства в составе сборной России на летних Олимпийских играх 2016 года, участница Игр 2012 года, чемпионка мира 2015 года в командном первенстве и 2017 года в личном, двукратная чемпионка Европы.

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