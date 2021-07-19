Денис Мацуев: надеюсь, концерт Чайковского окрылит наших спортсменов в Токио

Пианист Денис Мацуев дал напутствие российским олимпийцам.
«Я всегда говорил, что Олимпиада для спортсменов — это то же самое, как конкурс П. И. Чайковского для музыкантов — это Эверест. Каждые четыре года происходит это грандиозное событие, и все спортсмены готовятся к нему, как к некой кульминации этих четырёх лет. Я понимаю, в каких условиях будет проходить эта Олимпиада в Токио. Беспрецедентные меры безопасности, без публики, без флага, без гимна. Вместо гимна будет концерт Чайковского.
Мы помогли сделать небольшую версию Первого концерта Чайковского. Надеюсь, он поможет и окрылит наших спортсменов, которые, я уверен, покажут свои лучшие результаты, лучшее состояние. Мы все будем переживать, болеть, мы с вами. Я истинный болельщик нашей сборной, во всех видах спорта абсолютно. Я уверен, что миллионы человек будут у экранов телевизоров смотреть, переживать, срывать голос. Мы верим в вас, вы лучшие, ура!» — приводит слова Мацуева официальный телеграм-канал Олимпийского комитета России.
- 19 июля 2021
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