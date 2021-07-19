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Юлия Ефимова: со мной главный тренер сборной России по плаванию вообще не общается

Юлия Ефимова: со мной главный тренер сборной России по плаванию вообще не общается
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Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала об особенностях своего взаимодействия с главным тренером сборной России по плаванию Сергеем Чепиком.

«Честно сказать, у нас общения тренер-спортсмен нет. Во всяком случае, со мной главный тренер вообще не общается. Он иногда через папу, моего тренера общается. Но напрямую со мной даже… Нет, здороваемся. Хотела сказать «даже не здороваемся», нет, иногда здороваемся. Я предполагаю, что есть основания побаиваться всяких конфликтных ситуаций», — сказала Ефимова в эфире «Матч ТВ».

29-летняя Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей. Победа Ефимовой на дистанции 50 м брассом в Риме в 2009 году стала первой победой в бассейне для российского женского плавания на чемпионатах мира.

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