Тимати: меня категорически не устраивает, что россияне выступают на Олимпиаде без флага

Российский рэп-исполнитель Тимати выступил с поддержкой национальной команды на грядущих Олимпийских играх в Токио (Япония).
Публикация доступна в «инстаграме» Тимати.
«Тема олимпийской сборной, тема того, что российские спортсмены уже второй год почему-то, по решению ВАДА, выступают без флага, меня категорически не устраивает. Я поддерживаю российских спортсменов, поддерживаю российский спорт. Поддерживайте российских спортсменов, несмотря на все запреты, ограничения и невозможность выступать с российским флагом, уверен, что результаты на Олимпийских играх в Токио будут более чем достойными», — сказал Тимати в своём «инстаграме».
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
- 19 июля 2021
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