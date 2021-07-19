В составе соперниц сборной России по баскетболу 3х3 выявили коронавирус

Участница сборной США по баскетболу 3х3 Кэти Лу Самуэльсон сдала положительный тест на коронавирус и пропустит Олимпийские игры в Токио (Япония). Соотечественницу заменит Джеки Янг, сообщает «Р-Спорт».

Отметим, что матч Россия — США в рамках группового этапа олимпийского турнира запланирован на 25 июля.

Женскую команду России на олимпийском турнире представят Юлия Козик, Анастасия Логунова, Евгения Фролкина и Ольга Фролкина.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.