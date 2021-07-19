Руководитель олимпийской команды России: жильё скромное, но есть всё необходимое

Руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Андрей Конокотин поделился мнением об условиях проживания российской делегации в Олимпийской деревне в Токио.

«Проживание в Олимпийской деревне не нужно сравнивать с чемпионатами мира или отдельными коммерческими турнирами. Условия в Олимпийских деревнях всегда достаточно спартанские. Будь то Токио, Рио-де-Жанейро или Афины. Скромно, но есть всё необходимое. В Токио все гости деревни живут в номерах квартирного типа — это несколько комнат с одно- и двухместным размещением. На такую квартиру предусмотрены один или два санузла. Нужно понимать, что абсолютно все Олимпийские деревни — это жилые кварталы, квартиры в них — с последующей продажей, а чаще всего уже кем-то куплены ещё до начала Олимпиады. Стены действительно сейчас обшиты гипсокартоном, поскольку это квартиры, за которые уже заплачены деньги. Часто бывает, что по ходу Игр что-то ломается, царапается. Владельцы просто страхуются от мелких погрешностей, поэтому временно стены «зашивают». Точно такая же ситуация была и в Пхёнчхане. Ничего нового в Токио в этом смысле нет. При этом наше здание очень удобно расположено. Нам удалось найти место с панорамным видом на Токийский залив. Выбирали его ещё на стадии строительства, специально приезжали в Японию. Таких зданий в Олимпийской деревне всего три, и квартиры в них — самые дорогие. Наше удобно не только красивым видом. Оно расположено на небольшом удалении от мест, где берут анализы на коронавирус, от транспортного молла. То есть мы живём в тишине.

По деревне ходят в масках. В столовой каждый стол прозрачными экранами разделён на отдельные кабины. Это немного неудобно, но все понимают, что такая мера оправдана.

Никакого негатива к российской делегации со стороны японцев я не заметил. Встречают хорошо. Если возникают какие-то проблемы, как, например, с отсутствием горячей воды в номере, то они оперативно решаются», — приводит слова Конокотина «Р-Спорт».