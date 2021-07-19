Первая ракетка мира Новак Джокович может сыграть в миксте на Олимпийских играх в Токио

Сербская теннисистка Нина Стоянович заявила, что «скорее всего» сыграет с первой ракеткой мира, соотечественником Новаком Джоковичем в смешанном парном разряде на Олимпийских играх в Токио (Япония). Об этом сообщает сербский журналист Саша Озмо в своём «твиттере».
Отметим, что крайний официальный матч в смешанном парном разряде Джокович провёл в 2013 году, на командном турнире «Кубок Хопмана». Тогда Джокович дошёл до финале, играя в тандеме с соотечественницей Аной Иванович.
34-летний Джокович является бронзовым призёром Олимпийских игр 2008 года в Пекине (Китай) в одиночном разряде.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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