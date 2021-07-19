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Сборная США по баскетболу потеряла одного из лучших игроков перед отлётом на Олимпиаду

Сборная США по баскетболу потеряла одного из лучших игроков перед отлётом на Олимпиаду
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Защитник сборной США по баскетболу Зак Лавин был отправлен на карантин в связи с протоколами по здоровью и безопасности, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Баскетболист не сможет вылететь вместе со сборной на Олимпийские игры в Токио, однако в Федерации баскетбола США выразили надежду, что игрок сможет присоединиться к команде в течение недели.

Ранее сборная США одержала победу над Испанией со счётом 83:76 в товарищеском матче.

В предыдущих товарищеских встречах сборная США уступила Нигерии (87:90) и Австралии (83:91), а также обыграла Аргентину (108:80). До этого американцы в последних трёх олимпийских циклах не проиграли ни одного матча, включая товарищеские, одержав 39 побед. Сборная США выигрывала медали на всех 18 Олимпиадах, в которых принимала участие, и является 15-кратным победителем Олимпийских игр (1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1976, 1984, 1992, 1996, 2000, 2008, 2012, 2016). Сборная Испании трижды выигрывала серебро Олимпиад, один раз становилась бронзовым призёром Игр.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Команда США выступит в группе А со сборными Ирана, Франции и Чехии, Испания попала в квартет С, где встретится с Японией, Аргентиной и Словенией.

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