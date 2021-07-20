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Бейсболисты сборной Мексики сдали положительные тесты на коронавирус

Бейсболисты сборной Мексики сдали положительные тесты на коронавирус
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Бейсболисты сборной Мексики Эктор Веласкес и Сэмми Солис сдали положительные тесты на коронавирус перед тем, как команда должна отправиться в Японию для участия в Олимпиаде в Токио. Об этом сообщается на сайте Младшей лиги бейсбола (MiLB).

Отмечается, что covid-19 был выявлен у игроков по итогам тестирования 18 июля, заболевание протекает бессимптомно. Олимпийский комитет Мексики принял решение изолировать зараженных бейсболистов, а также других игроков и членов тренерского штаба в отеле до получения результатов их тестов от 19 июля.

Олимпийский бейсбольный турнир пройдет с 28 июля по 7 августа. Сборная Мексики на групповом этапе сыграет с командами Японии и Доминиканской Республики.

Ранее защитник сборной США по баскетболу Зак Лавин был отправлен на карантин в связи с протоколами по здоровью и безопасности. Баскетболист не сможет вылететь вместе со сборной на Олимпийские игры в Токио, однако в Федерации баскетбола США выразили надежду, что игрок сможет присоединиться к команде в течение недели.

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