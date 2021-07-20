«Пляжник» Красильников отреагировал на положительный тест на коронавирус в сборной Чехии

Российский «пляжник» Вячеслав Красильников рассказал об условиях в Олимпийской деревне и прокомментировал информацию о положительном тесте на коронавирус у чеха Ондржея Перушича.

«Делегация ROC по пляжному волейболу уже прибыла в Токио. Потихоньку обживаем новые места. Уже успели побывать в столовой, тренажёрке и, конечно, в номерах с экологичными картонными кроватями.



В Олимпийскую деревню (хотя больше похоже на Олимпийский город) не пускают журналистов в связи с мерами безопасности при коронавирусе, вы сможете посмотреть репортажи с места событий от первого лица. 26 июля состоится первая игра в группе с командой из Мексики — в 04:00 по мск.



P.S. Обидно за Ондржея Перушича. Будем следить вместе с вами за информацией», — написал Красильников.

Пост доступен в «инстаграме» Вячеслава Красильникова