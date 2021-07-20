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Президент МОК назвал сумму затрат на Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио

Президент МОК назвал сумму затрат на Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, какая сумма уже потрачена на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

«Мы внесли $ 1,7 млрд в успех Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Мы обеспечиваем участие всех НОК (национальных олимпийских комитетов. — Прим. «Чемпионата») и всех команд НОК. Мы не только говорим, но и предпринимаем действия», — приводит слова Томаса Баха «Р-Спорт».

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа, Летние Паралимпийские игры – с 24 августа по 5 сентября. Изначально соревнования должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавирусной инфекции их пришлось перенести на те же даты в 2021 году.

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