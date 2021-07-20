Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новый девиз Олимпийских игр: «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Об этом сообщает Inside the Games. Ранее девиз звучал так: «Быстрее, выше, сильнее».

Фраза из трёх слов впервые была сказана французским священником Анри Дидоном на открытии спортивных соревнований в его колледже. Эти слова понравились барону Пьеру де Кубертену, посчитавшему, что именно они отражают цель атлетов всего мира. Этот девиз в первоначальной форме «citius, fortius, altius» был утверждён первым олимпийским конгрессом в 1894 году (с упоминанием авторства Дидона) и появился на титульной странице первого выпуска официального бюллетеня МОК, вышедшего в июле 1894 года. В своих воспоминаниях в 1931 году Кубертен приводит этот девиз уже в форме «citius, altius, fortius» и также пишет об авторстве Дидона.