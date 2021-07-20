В Госдуме отреагировали на изменение девиза Олимпийских игр

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал новость об изменении девиза Олимпийских игр: «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Ранее девиз звучал так: «Быстрее, выше, сильнее».

«С одной стороны, мы должны двигаться вместе со временем, идти по пути движения вперёд и бороться с совместными трудностями. Но с другой стороны, и традициям тоже нужно следовать.

В общем, нужно согласиться, поприветствовать решение МОК и следовать новым вызовам. У нас внедряются новые виды спорта, новые тенденции и, к сожалению, возникают новые проблемы, например, допинг. Время берёт своё и появляются новые веяния. Если подытожить, отношусь к смене девиза положительно и нормально», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.