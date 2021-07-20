В Госдуме отреагировали на изменение девиза Олимпийских игр

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал новость об изменении девиза Олимпийских игр: «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Ранее девиз звучал так: «Быстрее, выше, сильнее».
«С одной стороны, мы должны двигаться вместе со временем, идти по пути движения вперёд и бороться с совместными трудностями. Но с другой стороны, и традициям тоже нужно следовать.
В общем, нужно согласиться, поприветствовать решение МОК и следовать новым вызовам. У нас внедряются новые виды спорта, новые тенденции и, к сожалению, возникают новые проблемы, например, допинг. Время берёт своё и появляются новые веяния. Если подытожить, отношусь к смене девиза положительно и нормально», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 20 июля 2021
-
12:15
-
12:10
-
11:29
-
11:23
-
11:19
-
11:09
-
11:03
-
10:55
-
10:50
-
10:39
-
10:36
-
10:07
-
10:00
-
09:50
-
09:39
-
09:26
-
09:23
-
09:19
-
09:19
-
09:07
-
09:01
-
09:00
-
08:54
-
08:44
-
08:32
- 19 июля 2021
-
23:53
-
23:42
-
22:54
-
22:51
-
22:30
-
22:10
-
21:59
-
21:42
-
20:57
-
20:23