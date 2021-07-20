В Госдуме оценили решение МОК об официальном признании самбо

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал решение МОК официально признать Международную федерацию самбо.

«Хочу поздравить самбистов с полноценным признанием со стороны МОК. Это важнейшее достижение российского спорта за последние десятилетия. Все мы знаем, как семья самбистов долго и упорно шла к этому. Надеюсь, что следующий этап — это олимпийская дисциплина, полноценная и полноправная. Это важно, потому что самбо — лучшее из единоборств, и все прекрасно понимают, как у нас в стране оно развивается.

Это большой успех Шестакова, Елисеева, Лайшева и всех остальных, как спортсменов, так и функционеров. Многие кусают российский спорт, мы находимся под давлением и санкциями, и в такой ситуации признать самбо, которое родилось в СССР и прижилось в России – громадный успех!» — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.