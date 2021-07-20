Сборной России спрогнозировали второе место по количеству медалей на Олимпиаде в Токио

Аналитическая компания Gracenote дала прогноз на результаты летних Олимпийских игр в Токио. По мнению аналитиков, сборная России завоюет 68 медалей и уступит лишь сборной США, которая завоюет 96 медалей.

Места с третьего по пятое должны занять Китай (66 медалей), Япония (61 медаль) и Великобритания (52 медали). Далее в прогнозе идут Нидерланды (48 медалей), Франция (42 медали), Италия (41 медаль), Австралия (40 медалей) и Германия (35 медалей).

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участие в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.