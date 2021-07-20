Первый канал рассказал, какие соревнования покажет на Олимпиаде в Токио

На Первом канале сообщили, соревнования по каким видам спорта будут показаны на летней Олимпиаде в Токио.

На неделе, с 26 июля, Первый канал покажет соревнования с участием российских спортсменов в соревнованиях по: спортивной гимнастике (мужчины, многоборье), прыжкам на батуте (мужчины), фехтованию (женщины – индивидуальная сабля и командная рапира, мужчины – индивидуальная рапира), боксу, дзюдо, стрельбе, прыжкам в воду, лёгкой атлетике, теннису, а также матчи с участием сборной России в командных видах спорта (мужской волейбол, женские волейбол, водное поло, регби и гандбол, пляжный волейбол и баскетбол 3х3).

На неделе, со 2 августа, Первый канал покажет финальные соревнования с участием российских спортсменов в соревнованиях по: спортивной гимнастике (отдельные снаряды), синхронному плаванию (дуэты) и художественной гимнастике (индивидуальное многоборье), борьбе, боксу, прыжкам в воду, лёгкой атлетике, теннису, велоспорту (трек), а также матчи стадии плей-офф с участием сборной России в командных видах спорта (мужской волейбол, женские водное поло и гандбол, пляжный волейбол).