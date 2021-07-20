В Японии нашли 20-летнего тяжелоатлета из Уганды, который совершил побег
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20-летний угандийский тяжелоатлет Джулиус Сэкитолеко, который ранее совершил побег по прибытии в Японию на Олимпиаду, найден в префектуре Миэ. Об этом сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на собственные источники в полиции.
Ранее сообщалось, что Сэкитолеко, пропавший из расположения своей команды в Японии, оставил записку, в которой сообщил, что не хочет возвращаться в Уганду, так как жизнь там трудна, и попросил членов своей делегации передать его вещи жене на родине. Исчезновение тяжелоатлета обнаружили тогда, когда к нему пришли, чтобы он сдал тест на коронавирус. Спортсмена не оказалось в номере гостиницы, где он проживал. Позже стало известно, что он купил билет на скоростной поезд в Японии.
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