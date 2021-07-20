Названы гандболистки, которые будут в резерве сборной России на Олимпиаде в Токио

Две гандболистки вошли в состав сборной России на Олимпиаду в Токио в качестве запасных, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России. Это вратарь Анастасия Лагина и левая крайняя Дарья Самохина. Участие в тренировках они принимают наравне со всей командой, однако добираются до места на отдельном транспорте.



Сегодня, 20 июля, сборная России проведёт контрольный матч с командой Нидерландов. Игра состоится в городе Нагорияма, в 30 км от Токио.



«Конечно, хотелось бы перед этим еще потренироваться хотя бы денёк, но ничего страшного. Игра, чтобы проверить себя на фоне сильного соперника, нам сейчас очень нужна. Будет полноценный матч, который позволит прочувствовать соревновательную динамику. Планируем провести его в режиме, приближённом к боевому, требовать от девушек максимальной отдачи, движения и в атаку, и в оборону. Тем более у Нидерландов бегающая команда, так что проверка получится отличной», — сказал главный тренер сборной России Алексей Алексеев.