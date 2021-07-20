Глава антидопинг-организации рассказал, сколько будут храниться допинг-пробы с ОИ в Токио

Бенджамин Коэн, генеральный директор Международного агентства тестирования (International Testing Agency, ITA), рассказал, каков срок хранения допинг проб с Олимпиады в Токио. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

«Мы построили очень безопасное централизованное хранилище для длительного хранения в Швейцарии. Идея состоит в том, чтобы хранить эти образцы до 10 лет, в основном в холодильнике, и иметь возможность повторно анализировать их в будущем, что позволит науке наверстать упущенное, а лаборатории смогут использовать новые методы обнаружения.

Сколько будет тестов? Ориентировочно мы рассчитываем собрать 5000 проб. Если нам нужно увеличиваться, мы можем», — приводит его слова пресс-служба Игр.

