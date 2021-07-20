Глава антидопинг-организации рассказал, сколько будут храниться допинг-пробы с ОИ в Токио
Поделиться
Бенджамин Коэн, генеральный директор Международного агентства тестирования (International Testing Agency, ITA), рассказал, каков срок хранения допинг проб с Олимпиады в Токио. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
«Мы построили очень безопасное централизованное хранилище для длительного хранения в Швейцарии. Идея состоит в том, чтобы хранить эти образцы до 10 лет, в основном в холодильнике, и иметь возможность повторно анализировать их в будущем, что позволит науке наверстать упущенное, а лаборатории смогут использовать новые методы обнаружения.
Сколько будет тестов? Ориентировочно мы рассчитываем собрать 5000 проб. Если нам нужно увеличиваться, мы можем», — приводит его слова пресс-служба Игр.
Комментарии
- 20 июля 2021
-
13:28
-
13:28
-
12:15
-
12:10
-
11:29
-
11:23
-
11:19
-
11:09
-
11:03
-
10:55
-
10:50
-
10:39
-
10:36
-
10:07
-
10:00
-
09:50
-
09:39
-
09:26
-
09:23
-
09:19
-
09:19
-
09:07
-
09:01
-
09:00
-
08:54
-
08:44
-
08:32
- 19 июля 2021
-
23:53
-
23:42
-
22:54
-
22:51
-
22:30
-
22:10
-
21:59
-
21:42
Партнерский контент