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Президент МОК: в случае отмены Олимпиады в Токио Игры могли бы развалиться на куски

Президент МОК: в случае отмены Олимпиады в Токио Игры могли бы развалиться на куски
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил, почему летнюю Олимпиаду в Токио (Япония) решено было провести, несмотря на пандемию коронавируса. Изначально Игры должны были состояться в 2020 году, но их перенесли на 2021 год.

«Отмена стала бы для нас лёгким путём. Но на самом деле такой вариант никогда не рассматривался, потому что МОК заботится о спортсменах.

Вообразите на минуту, что из этого получилось бы, если бы МОК, лидер олимпийского движения, подлил бы масла в огонь таким образом. Наши сомнения могли бы превратиться в самоисполняющееся пророчество. И Олимпийские игры могли бы развалиться на куски. Вот почему мы предпочли держать свои сомнения при себе», — приводит слова Томаса Баха издание Breaking News.

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